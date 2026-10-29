Huaqin Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Huaqin Technology A hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 72,29 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Huaqin Technology A einen Umsatz von 44,94 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at