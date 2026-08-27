Huaqin Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huaqin Technology A stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,740 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 52,97 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at