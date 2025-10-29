|
Huaqin Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Huaqin Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,20 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Huaqin Technology A 0,750 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,75 Prozent auf 44,94 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,13 CNY sowie einem Umsatz von 41,58 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
