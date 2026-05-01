Huaqin Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Huaqin Technology A hat am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 CNY, nach 0,830 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 40,75 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,00 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,990 CNY je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 40,75 Milliarden CNY für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at