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25.03.2026 06:31:29
Huaqin Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Huaqin Technology A lud am 24.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Huaqin Technology A ein EPS von 0,870 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huaqin Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,56 Milliarden CNY im Vergleich zu 33,87 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,01 CNY beziffert, während im Vorjahr 2,89 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 171,20 Milliarden CNY – ein Plus von 56,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Huaqin Technology A 109,69 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,99 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 171,44 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
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