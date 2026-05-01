Huatai Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huatai Securities hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,33 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,39 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at