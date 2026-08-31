Huatai Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Huatai Securities lud am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,430 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,77 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 103,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,24 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at