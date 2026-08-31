Huatai Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Huatai Securities hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Huatai Securities ein EPS von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,76 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 115,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at