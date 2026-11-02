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02.11.2026 06:31:29
Huatai Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Huatai Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Huatai Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 698,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 64,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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