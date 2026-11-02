Huatai Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Huatai Securities hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Huatai Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huatai Securities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,71 Milliarden CNY im Vergleich zu 14,12 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at