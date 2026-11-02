|
02.11.2026 06:31:29
Huatai Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Huatai Securities hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Huatai Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,570 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huatai Securities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 66,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,71 Milliarden CNY im Vergleich zu 14,12 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!