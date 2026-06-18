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18.06.2026 16:00:00

Huawei Band 11 Pro im Test: Guter Fitness-Tracker mit GPS ab 55 Euro

Mit dem Band 11 Pro schickt Huawei seinen Fitness-Tracker in eine neue Runde, neu an Bord ist GPS. Was hat sich sonst getan, und für wen lohnt sich der Kauf?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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