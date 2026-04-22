KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.04.2026 17:08:00
Huawei folgt dem Trend mit eigener KI-Brille
Huaweis erste Smart Glasses mit Kamera folgen dem Erfolgsrezept der Ray-Ban Meta-Brillen und treten gegen die heimische Konkurrenz von Xiaomi und Alibaba an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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