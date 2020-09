Huawei FusionServer Pro 2488H V5 stellt einen neuen Rekord bei SAP® BWH Benchmark auf

SHENZHEN, China, 20. September 2020 /PRNewswire/ -- In der kürzlich erschienenen SAP® BWH Benchmark Version 3 brach der Huawei FusionServer Pro 2488H V5 mit 5,2 Mrd. Anfangsrekorden den Rekord bei 4-Socket-Server, indem er in der Phase Nr. 2 5.293 Abfragen pro Stunde lieferte.

Der Huawei FusionServer Pro 2488H V5 enthält vier Intel® Xeon® Scalable Prozessoren auf einer Fläche von 2 HE mit 48 DDR4-DIMMs und bis zu 25 2,5-Zoll-Laufwerken für die lokale Speicherung und läuft auf der Intel® Optane™ Persistent Memory (PMem) 100 Serie mit sehr hoher Speicherkapazität und hervorragender Leistung.

Seit 2012 ist Huawei ein globaler technischer Partner von SAP. In den letzten acht Jahren haben die Partner nun gemeinsam die führenden Huawei SAP HANA-Lösungen als Innovation auf den Markt gebracht. Diese Lösungen wurden zur Modernisierung von verschiedenen Branchen konzipiert - derzeit werden sie in 25 Industriezweigen eingesetzt, nämlich etwa dem Einzelhandel, Fertigung, der Energie, der Technologie und den Finanzen in mehr als 40 Ländern und Regionen.

Einzelheiten zu den Testergebnissen des Huawei FusionServer Pro 2488H V5 finden Sie auf der offiziellen SAP-Webseite

https://www.sap.com/dmc/exp/2018-benchmark-directory/#/bwh?filters=796990f5-2516-49d7-a5f8-68b4b1172469;6bc6523a-6abc-4c6d-8964-91e7d3b5f5be;4a9e824336e2837bf9081e423d59d5cf;catProc4