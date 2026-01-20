ZTE Aktie
WKN DE: A0M4ZP / ISIN: CNE1000004Y2
|
20.01.2026 16:49:00
Huawei und ZTE: EU-Kommission will chinesische Hersteller aus Netzen verbannen
Was kann Europa tun, um sich besser vor Cyber- und Spionageattacken zu schützen? Technik aus China soll künftig nicht mehr in europäischen Mobilfunknetzen eingesetzt werden. Doch das dürfte schwierig werden, auch in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ZTE Corp.
|
20.01.26
|Huawei und ZTE: EU-Kommission will chinesische Hersteller aus Netzen verbannen (Spiegel Online)
|
20.01.26
|WDH/ROUNDUP: EU-Kommission will Huawei und ZTE aus Netzen verbannen (dpa-AFX)
|
20.01.26
|ROUNDUP: EU-Kommission will Huawei und ZTE aus Netzen verbannen (dpa-AFX)
|
27.10.25