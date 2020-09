Huawei veröffentlicht Banken-Resilienz-Index für 2020 und darüber hinaus

Bewertung der Fortschritte des Bankensektors auf dem Weg zur neuen Normalität

SHANGHAI, 28. September 2020 /PRNewswire/ -- Auf der HUAWEI CONNECT 2020 hat die International Data Corporation (IDC), der weltweit führende Anbieter von Marktinformationen, Beratungsdiensten und Veranstaltungen für die Märkte der Informationstechnologie, Telekommunikation und Verbrauchertechnologie, zusammen mit Huawei ein bedeutendes Weißbuch mit dem Titel „Der Bankensektor auf dem Weg zur neuen Normalität" veröffentlicht. In diesem Dokument geben IDC und Huawei einen Überblick über die Auswirkungen, die Covid-19 auf den Bankensektor hatte, und skizzieren Schritte, die von den Banken unternommen werden sollten, um ihren zukünftigen Erfolg zu sichern. Als Teil dieses Berichts haben IDC und Huawei einen Banken-Resilienz-Index entwickelt, der den aktuellen Stand des Bankenwesens nach Regionen anhand von sechs Schlüsselgrössen quantifiziert. Dieser Index zeigt große regionale Unterschiede auf und kann von Banken verwendet werden, um ihre eigene Widerstandskraft zu beurteilen. Er bietet eine Orientierungshilfe, worauf sie sich für den zukünftigen Erfolg konzentrieren sollten.

Auf der HUAWEI CONNECT 2020 zeigen Huawei und seine Partner die breite Palette der FSI-Lösungen, darunter Financial Cloud, intelligente Filialen, digitaler CORE und intelligente Datenplattformen. Diese Lösungen ermöglichen es den Banken, Kosten zu senken, die Agilität gegenüber dem sich schnell verändernden FSI-Umfeld zu erhöhen, Kunden anzuziehen und zu binden und sich gegen aufkommende Wettbewerber zu positionieren. Die jüngsten Verwerfungen im Alltagsleben haben den Schwerpunkt der Finanzdienstleistungen auf den Mobilbereich verlagert, und Huawei war führend bei der Unterstützung des Übergangs zu mobilen Interaktionen weltweit, basierend auf den ersten Erfahrungen in China. Die Erkenntnisse, die wir teilen, ermöglichen es Finanzkunden weltweit, in diesen schwierigen Zeiten zu reagieren und Kunden zu unterstützen.

Diese Erfahrungen veranlassten Huawei, mit der IDC an diesem Bericht zu arbeiten. Einige der wichtigsten Ergebnisse des Berichts betreffen die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die Bilanzen der Banken, die exponentielle Zunahme digitaler Zahlungen über mobile Geräte und die dramatische Verschiebung der Rolle der Filialen bei den Bankdienstleistungen. Mit Blick auf die Zukunft ist die IDC der Ansicht, dass sich die Bemühungen auf Folgendes konzentrieren sollten:

Vertriebskanal-Upgrades – der Übergang zu einer vollständig digitalen Kundenreise,

Überdenken der Kommunikation – Veränderung der Art und Weise, wie Dienstleistungen für Kunden erbracht werden,

Überholung der Infrastruktur – Nutzung von hybriden Cloud- und Mikrodiensten,

Neudefinition von Daten und Analysen – Aufbau robuster Datensee- und KI-Funktionen,

Neukonzeption von Arbeitsabläufen – Übergang von Papier und PCs zu mobilen Arbeitsabläufen und

Plattformtransformation – Einbeziehung aufstrebender Technologien wie 5G, KI und IoT usw.

Zusammengenommen bieten der Banken-Resilienz-Index und die Schwerpunktbereiche Banken eine Orientierungshilfe bei der Bewältigung der anhaltenden Herausforderungen der „Neuen Normalität".

Huawei wird sein Engagement bei den weltweit führenden Finanzorganisationen weiter ausbauen, und die durch diesen Bericht gewonnenen Erkenntnisse werden eine solide Grundlage für diese Arbeit bilden.

Um das Weißbuch herunterzuladen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link: https://e.huawei.com/en/solutions/industries/smart-finance/banking-industry-rises-up-to-the-new-normal

HUAWEI CONNECT 2020 ist die jährliche Leitveranstaltung von Huawei für die globale IKT-Industrie und findet vom 23. bis 26. September 2020 in Shanghai statt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/