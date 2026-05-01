NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
01.05.2026 02:15:03
Huawei’s AI chip sales surge as Nvidia stalls in China
Chinese tech companies place large orders for the Shenzhen-based group’s latest range of AI processorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
01.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
01.05.26
|Optimismus in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
01.05.26
|Pluszeichen in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)