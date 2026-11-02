Huaxin Cement hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Huaxin Cement stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,480 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,86 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,82 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at