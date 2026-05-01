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01.05.2026 06:31:29
Huaxin Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Huaxin Cement hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,91 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 7,16 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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