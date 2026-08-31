Huaxin Cement informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Huaxin Cement hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,60 HKD. Im letzten Jahr hatte Huaxin Cement einen Gewinn von 0,450 HKD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Huaxin Cement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,19 Milliarden HKD im Vergleich zu 9,59 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at