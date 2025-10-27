Huaxin Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huaxin Cement hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,26 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at