Huaxin Cement präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Huaxin Cement äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 10,19 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Huaxin Cement 8,99 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at