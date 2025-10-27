Huaxin Cement präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Huaxin Cement ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Huaxin Cement die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,210 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Huaxin Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,82 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at