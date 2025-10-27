Huaxin Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Huaxin Cement veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,44 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Huaxin Cement mit einem Umsatz von insgesamt 8,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at