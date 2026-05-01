Huaxin Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huaxin Cement hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Huaxin Cement einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 984,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,29 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at