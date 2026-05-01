Huaxin Cement stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huaxin Cement ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Huaxin Cement die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Huaxin Cement 0,120 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,05 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,66 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at