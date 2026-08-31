Huaxin Cement: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Huaxin Cement hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,59 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,89 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at