Huaxin Cement zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huaxin Cement hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Huaxin Cement 1,51 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at