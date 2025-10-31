Huayu Automotive Systems Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Huayu Automotive Systems Company hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,57 CNY. Im letzten Jahr hatte Huayu Automotive Systems Company einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,18 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,20 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,555 CNY sowie einem Umsatz von 46,30 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at