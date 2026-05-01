01.05.2026 06:31:29

Huayu Automotive Systems Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Huayu Automotive Systems Company hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Huayu Automotive Systems Company hat ein EPS von 0,40 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,400 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Huayu Automotive Systems Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 40,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 40,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,459 CNY sowie einen Umsatz von 40,18 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

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