Huayu Automotive Systems Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huayu Automotive Systems Company präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,44 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huayu Automotive Systems Company 0,510 CNY je Aktie eingenommen.

Huayu Automotive Systems Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,76 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at