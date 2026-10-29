Huayu Automotive Systems Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Huayu Automotive Systems Company hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,570 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 45,53 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 46,18 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at