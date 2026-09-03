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03.09.2026 06:31:29
Huayuan Property legte Quartalsergebnis vor
Huayuan Property hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz wurde auf 76,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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