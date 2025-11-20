Huazhu Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Huazhu Group äußerte sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Huazhu Group im vergangenen Quartal 972,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huazhu Group 898,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at