Huazhu Group hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,65 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,500 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,61 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at