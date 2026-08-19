Huazhu Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huazhu Group gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Huazhu Group ein EPS von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,05 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Huazhu Group einen Umsatz von 888,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at