Huazhu Group legte Quartalsergebnis vor

Huazhu Group hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Huazhu Group hat ein EPS von 0,38 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,380 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,80 Prozent auf 865,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 741,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at