Huazhu Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Huazhu Group hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,56 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,530 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Huazhu Group 8,20 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,93 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at