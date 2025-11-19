Huazhu Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Huazhu Group lud am 17.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,61 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,01 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at