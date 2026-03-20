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20.03.2026 06:31:28
Huazhu Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Huazhu Group hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 HKD, nach 0,020 HKD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 7,16 Milliarden HKD gegenüber 6,51 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,74 HKD gegenüber 1,04 HKD im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,96 Prozent auf 27,45 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,90 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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