Huazhu Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Huazhu Group hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Huazhu Group ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 920,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 837,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,23 USD. Im Vorjahr waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,52 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at