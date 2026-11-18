Huazhu Group äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Huazhu Group 0,640 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,15 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at