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18.05.2026 06:31:29
Huazhu Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Huazhu Group präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 HKD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,77 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 5,77 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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