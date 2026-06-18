HUB Aktie
WKN DE: A1C7QS / ISIN: JP3770350001
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18.06.2026 10:00:00
Hub Line: Mit Boschs erstem Nabenmotor auf Probefahrt
Bosch steigt in den Markt für Nabenmotoren ein. Die neue Hub Line ist leicht, kompakt und soll sich nahezu unsichtbar in E-Bikes integrieren lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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