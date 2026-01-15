HUB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HUB hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 9,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HUB 8,84 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat HUB mit einem Umsatz von insgesamt 2,84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at