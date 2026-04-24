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24.04.2026 06:31:29
Hub Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hub Power hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 58,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 61,1 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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