Hub Power öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hub Power hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,290 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hub Power 59,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at