Hub Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hub Power präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hub Power 0,790 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 79,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 61,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at