Hub Power XD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hub Power XD ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hub Power XD die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,19 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,25 PKR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hub Power XD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,72 Milliarden PKR im Vergleich zu 15,50 Milliarden PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at