Hub Power XD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hub Power XD hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,77 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,16 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,55 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,76 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 38,26 PKR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hub Power XD 35,56 PKR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,67 Prozent auf 71,13 Milliarden PKR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 83,35 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at