Hub Power XD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hub Power XD veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,86 PKR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,96 PKR je Aktie vermeldet.

Hub Power XD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,11 Milliarden PKR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,40 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at